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Вибухи у Джанкої створили росіянам проблеми з підвезенням ракет – Гуменюк

Олена РощінаП'ятниця, 31 березня 2023, 11:47
Вибухи у Джанкої створили росіянам проблеми з підвезенням ракет – Гуменюк
Наталя Гуменюк, скриншот

Через недавні вибухи у місті Джанкой на півночі анексованого Криму Росія має обмежені можливості для перекидання військової техніки та боєприпасів, зокрема крилатих ракет "Калібр".

Джерело: речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Продовжують намагатися (відновити залізничне сполучення – ред.), ще роботи тривають – і повноцінного сполучення залізничного, яке б дозволяло перекидати їм важку техніку, ще не відновлено". 

Деталі: Гуменюк додала, що була інформація, що росіяни намагалися доставляти ракети транспортною авіацією, але не відомо, чи змогли вони дістатися бухт.

Поки що в російських ракетоносіїв, які перебувають в акваторії Чорного моря, обмежений запас ракет для ударів по Україні. 

За словами Гуменюк, навіть коли вщух шторм і кількість корабельного складу збільшилася до 10-ти на ранок 31 березня, ракетоносій залишився один – підводний, який може нести 4 ракети "Калібр".

Передісторія: Увечері 20 березня в Джанкої на півночі анексованого Росією Криму прогриміли вибухи, нібито була атака безпілотниками. В українській військовій розвідці заявили, що там було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

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Теми: Кримвійнавибухзброя
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