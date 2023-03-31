Вибухи у Джанкої створили росіянам проблеми з підвезенням ракет – Гуменюк

Через недавні вибухи у місті Джанкой на півночі анексованого Криму Росія має обмежені можливості для перекидання військової техніки та боєприпасів, зокрема крилатих ракет "Калібр".

Джерело: речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Продовжують намагатися (відновити залізничне сполучення – ред.), ще роботи тривають – і повноцінного сполучення залізничного, яке б дозволяло перекидати їм важку техніку, ще не відновлено".

Деталі: Гуменюк додала, що була інформація, що росіяни намагалися доставляти ракети транспортною авіацією, але не відомо, чи змогли вони дістатися бухт.

Поки що в російських ракетоносіїв, які перебувають в акваторії Чорного моря, обмежений запас ракет для ударів по Україні.

За словами Гуменюк, навіть коли вщух шторм і кількість корабельного складу збільшилася до 10-ти на ранок 31 березня, ракетоносій залишився один – підводний, який може нести 4 ракети "Калібр".

Передісторія: Увечері 20 березня в Джанкої на півночі анексованого Росією Криму прогриміли вибухи, нібито була атака безпілотниками. В українській військовій розвідці заявили, що там було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.