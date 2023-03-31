Взрывы в Джанкое создали россиянам проблемы с подвозом ракет – Гуменюк

Из-за недавних взрывов в городе Джанкой на севере аннексированного Крыма Россия имеет ограниченные возможности для переброски военной техники и боеприпасов, в частности крылатых ракет "Калибр".

Источник: пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Продолжают пытаться (восстановить железнодорожное сообщение – ред.), еще работы продолжаются – и полноценное железнодорожное сообщение, которое бы позволяло перебрасывать им тяжелую технику, еще не восстановлено".

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Детали: Гуменюк добавила, что была информация, что россияне пытались доставлять ракеты транспортной авиацией, но не известно, смогли ли они добраться до бухт.

Пока что у российских ракетоносителей, которые находятся в акватории Черного моря, ограниченный запас ракет для ударов по Украине.

По словам Гуменюк, даже когда утих шторм и количество корабельного состава увеличилось до 10-ти на утро 31 марта, ракетоноситель остался один – подводный, который может нести 4 ракеты "Калибр".

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Предыстория: Вечером 20 марта в Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма прогремели взрывы, якобы была атака беспилотниками. В украинской военной разведке заявили, что там были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.