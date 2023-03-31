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Лукашенко рассказывает, что он руководит российскими войсками в Беларуси

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 15:51
Лукашенко рассказывает, что он руководит российскими войсками в Беларуси
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу заявил, что российские войска на территории страны подчиняются ему, а не президенту РФ.

Источник: "Наша Нива"

Прямая речь: "Войска проходят боевую подготовку, готовые к совместным действиям по защите нашего общего пространства безопасности. И не надо спорить, что Россия здесь что-то увлекла. Все эти российские подразделения готовят пятьсот белорусских офицеров. Ведется боевое построение и подготовка. Где надо, вооружают, материально снабжают. Под нашим командованием".

Детали: Лукашенко уже не в первый раз возмущается тем, что в народе считают, что армией руководит не он, а президент РФ Владимир Путин.

Предыстория:

  • В пятницу Лукашенко в ходе послания белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.
  • В целом Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного напугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину в полную силу.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
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