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Повітряні сили України використовують "розумні" бомби JDAM

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 17:52
Повітряні сили України використовують розумні бомби JDAM
Ілюстративне фото "розумних" бомб GBU-31 JDAM Королівських ВПС Данії. Getty Images

У Повітряних силах підтвердили використання української авіацією "розумних" авіабомб західного зразка JDAM.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми використовуємо бомби, які називаються JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація ловолі успішно завдає ударів по важливих цілях. Ці бомби дещо меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілось би мати таких бомб побільше, щоби мати успіх фронті".

Нагадаємо: Останнім часом Росія активно почала застосовувати керовані авіаційні бомби. Зазвичай противник використовує бомби ФАБ-500 ще радянських часів, які дообладнують крилами і GPS-навігацією. Ігнат наголошував, що зазвичай ці бомби РФ не є дуже точними, тому становлять велику загрозу цивільним об’єктам.

Щоб протидіяти цьому виду озброєння, Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові літаки.

Що передувало: У грудні 2022 року CNN повідомляла, що наступний пакет безпекової допомоги США Україні включатиме комплекти високоточних бомб, які перетворять некеровані боєприпаси на високоточні "розумні" бомби JDAM.

Теми: Повітряні сили ЗСУзброядопомога Україні
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