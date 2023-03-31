Воздушные силы Украины используют "умные" бомбы JDAM

В Воздушных силах подтвердили использование украинской авиацией "умных" авиабомб западного образца JDAM.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы используем бомбы, которые называются JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация ловольно успешно наносит удары по важным целям. Эти бомбы несколько меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные. Хотелось бы иметь таких бомб побольше, чтобы иметь успех на фронте".

Напомним: В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам.

Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты.

Что предшествовало: В декабре 2022 года CNN сообщала, что следующий пакет помощи США по безопасности Украине будет включать комплекты высокоточных бомб, которые превратят неуправляемые боеприпасы в высокоточные "умные" бомбы JDAM.