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ППО знищила вночі 9 "Шахедів"

Marian Oshchanovskyi, Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 06:43
ППО знищила вночі 9 Шахедів
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 31 березня росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники".

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Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, противник, застосувавши ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ опублікували відео збиття російських дронів-камікадзе іранського виробництва.

Повідомлялося, що "Шахеди" знищували воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

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Теми: ППОШахедвійна
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