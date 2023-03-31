ППО знищила вночі 9 "Шахедів"
Вночі 31 березня росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники".
Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, противник, застосувавши ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ опублікували відео збиття російських дронів-камікадзе іранського виробництва.
Повідомлялося, що "Шахеди" знищували воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".
Повітряні сили ЗСУ опублікували відео збиття російських дронів-камікадзе іранського виробництва. Відео з Telegram Повітряних сил pic.twitter.com/shhTxS6ZYO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 31, 2023ВІДЕО ДНЯ
Що цьому передувало:
- Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.
- Окупанти обстріляли Харків із території РФ.
- У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.