ППО знищила вночі 9 "Шахедів"

Вночі 31 березня росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники".

Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, противник, застосувавши ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ опублікували відео збиття російських дронів-камікадзе іранського виробництва.

Повідомлялося, що "Шахеди" знищували воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео збиття російських дронів-камікадзе іранського виробництва. Відео з Telegram Повітряних сил pic.twitter.com/shhTxS6ZYO ВІДЕО ДНЯ March 31, 2023

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