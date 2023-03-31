ВСУ поразили два ЗРК, враг применил баллистические ракеты – Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение суток отразили более 30 атак врага, а также поразили два ЗРК и радиолокационную станцию; для ударов по населенным пунктам Украины оккупанты применить баллистические ракеты.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы".

Детали: В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

В пятницу РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожье и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136" – все они были уничтожены нашими защитниками.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Синьковка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. В течение суток противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Великая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстрелял, в частности, населенные пункты Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки, завершились учения подразделений ССО Вооруженных сил Беларуси. В то же время, высшее политическое руководство этой страны продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочковое и Бударки на Харьковщине.