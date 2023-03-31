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Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной

Александр ШумилинПятница, 31 марта 2023, 19:47
Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной
Зеленский с европейской делегацией в Буче. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что решением расположить в Беларуси ядерное оружие президент РФ Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. 

Источник: Зеленский во время брифинга на саммите в Буче

Прямая речь: "Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. (России - ред.) нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла.

Это еще раз подчеркивает, что надо показывать какие-то политические шаги, или победы презенту России, но он на поле боя не смог это сделать и даже о том, что они начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она уже закончится. Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации.

И последнее - это полностью потеря всякой субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории".   

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Темы: ПутинЗеленский
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