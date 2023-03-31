"Гвардію наступу" майже сформували, нових кандидатів запишуть в резерв - Клименко

Наразі бажаючих потрапити до "Гвардії наступу" будуть записувати у резервні підрозділи, основні підрозділи практично сформовані.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з ефіру телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до "Гвардії наступу". Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства.

Ми призупинили запис до "Гвардії наступу", тому що підрозділи практично сформовані. Водночас маємо багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів".

Деталі: За словами Клименка, наразі "Гвардію наступу" готують для подальшої деокупації території України.

Передісторія:

Речник НГУ Руслан Музичук 30 березня розповів, що всього понад 35 тисяч заявок надійшло на вступ до бригад "Гвардії наступу". З них понад 16 тисяч до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.

Набір до "Гвардії наступу" має закінчитися 1 квітня.