"Гвардію наступу" майже сформували, нових кандидатів запишуть в резерв - Клименко

Наразі бажаючих потрапити до "Гвардії наступу" будуть записувати у резервні підрозділи, основні підрозділи практично сформовані.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з ефіру телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до "Гвардії наступу". Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства.

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Ми призупинили запис до "Гвардії наступу", тому що підрозділи практично сформовані. Водночас маємо багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів".

Деталі: За словами Клименка, наразі "Гвардію наступу" готують для подальшої деокупації території України.

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