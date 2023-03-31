"Гвардию наступления" почти сформировали, новых кандидатов запишут в резерв - Клименко

Сейчас желающих попасть в "Гвардию наступления" будут записывать в резервные подразделения, основные подразделения практически сформированы.

Источник: "Укринформ", который приводит слова министра внутренних дел Игоря Клименко из эфира телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление в "Гвардию наступления". Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества.

Мы приостановили запись в "Гвардию наступления", потому что подразделения практически сформированы. В то же время есть много заполненных анкет и заявок на вступление, поэтому решили продолжить формирование наших резервных подразделений".

Детали: По словам Клименко, сейчас "Гвардию наступления" готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины.

Предыстория:

Представитель НГУ Руслан Музычук 30 марта рассказал, что всего более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч в подразделения, которые входят в состав Национальной гвардии.

Набор в "Гвардию наступления" должен закончиться 1 апреля.