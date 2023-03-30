Більше 35 тисяч людей захотіли у "Гвардію наступу"
Четвер, 30 березня 2023, 21:12
Усього понад 35 тисяч заявок надійшло на вступ до бригад "Гвардії наступу". З них понад 16 тисяч до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.
Джерела: "Укрінформ", який цитує речника НГУ Руслана Музичука з єдиного марафону новин
Пряма мова: "Загальна кількість заявок, які були подані за майже 2 місяці до усіх підрозділів МВС (які входять до "Гвардії наступу" – ред.), становить трохи більше 35 тисяч. І більше 16 тисяч — це саме ті, що стосуються саме наших підрозділів".
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Деталі: За словами Музичука, наразі понад 10 відсотків кандидатів із тих, що подали заявки, зараховані до військових частин.
Передісторія:
- 27-го березня Музичук повідомляв, що з початку лютого надійшло понад 16 тисяч заяв від бажаючих вступити до штурмових бригад "Гвардії наступу", які формуються у складі Нацгвардії.
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