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Більше 35 тисяч людей захотіли у "Гвардію наступу"

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 21:12
Більше 35 тисяч людей захотіли у Гвардію наступу
Фото ілюстративне

Усього понад 35 тисяч заявок надійшло на вступ до бригад "Гвардії наступу". З них понад 16 тисяч до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.

Джерела: "Укрінформ", який цитує речника НГУ Руслана Музичука з єдиного марафону новин

Пряма мова: "Загальна кількість заявок, які були подані за майже 2 місяці до усіх підрозділів МВС (які входять до "Гвардії наступу" – ред.), становить трохи більше 35 тисяч. І більше 16 тисяч — це саме ті, що стосуються саме наших підрозділів".

Деталі: За словами Музичука, наразі понад 10 відсотків кандидатів із тих, що подали заявки, зараховані до військових частин.

Передісторія:

  • 27-го березня Музичук повідомляв, що з початку лютого надійшло понад 16 тисяч заяв від бажаючих вступити до штурмових бригад "Гвардії наступу", які формуються у складі Нацгвардії.

Теми: Гвардія наступуМВС
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