Більше 35 тисяч людей захотіли у "Гвардію наступу"

Усього понад 35 тисяч заявок надійшло на вступ до бригад "Гвардії наступу". З них понад 16 тисяч до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.

Джерела: "Укрінформ", який цитує речника НГУ Руслана Музичука з єдиного марафону новин

Пряма мова: "Загальна кількість заявок, які були подані за майже 2 місяці до усіх підрозділів МВС (які входять до "Гвардії наступу" – ред.), становить трохи більше 35 тисяч. І більше 16 тисяч — це саме ті, що стосуються саме наших підрозділів".

Деталі: За словами Музичука, наразі понад 10 відсотків кандидатів із тих, що подали заявки, зараховані до військових частин.

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