Поліція Київщини виявила 160 груп у Telegram, пов’язаних із рухом "Редан"

На Київщині поліція зафіксувала 160 груп у месенджері Telegram, пов’язаних із підлітковим рухом "Редан".

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тільки на Київщині ми вже відпрацювали по 500 об’єктах. На території Київської області було зареєстровано в телеграм-каналах 160 таких груп на 1600 учасників. Фактично по кожному телеграм-каналу ми розуміємо, хто є активні учасники, з ними вже проведені профілактичні бесіди.

Перш за все, це неповнолітні від 12 до 17 років, вони всі патріотично налаштовані, але молоді потрібно допомогти розібратися в тій ситуації, що нашу молодь намагаються використовувати для насильства в нашій країні".

Деталі: Нєбитов підкреслив, що українські спецслужби встановили, що рух "Редан" - це інформаційно-психологічна операція з боку РФ. Він також повідомив, що в Україні виник протилежний рух "АнтиРедан".

"Поліція розуміє, що вони можуть не розібратися і можуть страждати невинні люди. Тому прийнято рішення щодо проведення профілактичних заходів як поліцейськими, так і спеціальними службами, в тому числі районними військовими адміністраціями", - сказав він.

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