Зеленський: Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну
Президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну, коментуючи рішення продовжити обороняти місто від російських окупантів.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас. І я дякую кожному солдату, хто бʼється на цьому найскладнішому напрямку. Хто бʼється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках".
Деталі: Зеленський також детальніше розповів про засідання Ставки, на якому доповідали про ситуацію у Бахмуті. Він наголосив, що прямо запитав головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, чи відійти з міста.
Обидва генерали відповіли: "не відходити й посилюватися". За його словами, Ставка одноголосно підтримала цю позицію. Президент доручив голововнокомандувачу знайти відповідні сили, щоб допомогти українським захисниками у Бахмуті.
Зеленський додав, що "немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись, і немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними".
Що цьому передувало:
- Видання Bild, посилаючись на джерела, повідомляло, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа минулого року.
Нагадаємо:
- Зеленський та Міноборони України неодноразово наголошували, що ворог не рахується із втратами на Бахмутському напрямку.
- Зокрема, 6 лютого СNN, посилаючись на розвідку НАТО, повідомило, що російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.