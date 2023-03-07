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Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 березня 2023, 11:34
Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони
ГАННА МАЛЯР, ФОТО: FACEBOOK

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого".

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

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Теми: війнаУкраїнаРосіявоєнні злочини
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