Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони
Вівторок, 7 березня 2023, 10:34
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.
Джерело: Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого".
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Передісторія:
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