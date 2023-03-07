Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого".

Передісторія:

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".