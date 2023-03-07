Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого".

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