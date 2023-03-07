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Лукашенко розповів про "неймовірну операцію" проти російського А-50, і що попросив у РФ заміну

Альона Мазуренко Вівторок, 7 березня 2023, 11:51
Лукашенко розповів про неймовірну операцію проти російського А-50, і що попросив у РФ заміну
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО С САЙТА PRESIDENT.GOV.BY

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито "терориста українських спецслужб" і його поплічників, які "причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі". Раніше Лукашенко не визнавав, що в Мачулищах щось трапилося.

Джерело: білоруське державне видання "БЕЛТА"

Пряма мова: "Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт.

Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014, начебто, році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів".

Деталі: Лукашенко заявив, що "готували диверсанта" представники СБУ і використовували при цьому "найвищі технології".

Пряма мова: "Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, - це, дійсно, було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутизовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію".

Деталі: Він також очікувано звинуватив у всьому Київ. За його словами, "операція" бере початок з української столиці.

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За словами Лукашенка, "диверсант" обрав маршрут "Варшава - Брест, Варшава - Лодзь - Рига - Псков, а потім Мінськ".

Пряма мова: "Не буду в деталях говорити, як передавалися знаряддя злочину, ці безпілотники. Обрали маленький безпілотник. Тому що, якби вони використали великий, то системи нашого стеження, звісно, його б відстежили.

Але маленький цей безпілотник китайського виробництва, який продається і в наших магазинах, ми встановили, - його продали в США (цей китайський безпілотник), а потім він повернувся в Україну. І в Україні були задіяні ці два безпілотники, навчена ця людина та інші, які їй допомагали".

Деталі: Лукашенко продовжує наполягати, що російський літак не зазнав якихось значних пошкоджень, окрім, "подряпин і однієї пробоїни в корпусі".

Пряма мова: "Ми вам показували цей літак. Як мені повідомили, він навіть президента (Лукашенка - ред.) зустрічав, коли я повертався з Пекіна. Проте ми попросили росіян, щоб вони взяли цей літак на обслуговування і прислали нам інший. Так і сталося".

Передісторія:

  • 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Теми: ЛукашенкоавіаБілорусьвибух
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