У Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує
Пул самопроголошеного президента Білорусі продовжує стверджувати, що з літаком А-50 все в порядку і той навіть супроводив літак Олександра Лукашенка, хоча моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн", Telegram-канал самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка "Пул Первого"
Деталі: У Лукашенка намагаються переконати, що з російським радіолокаційним літаком А-50 все в порядку.
Зокрема, там навіть опублікували відео нібито російський літак патрулює повітряний простір Білорусі і заявили, що літак зустрів борт маріонетки російського диктатора Лукашенка, який повертається з Китаю.
Відео "зустрічі" А-50 з бортом Лукашенка у Білорусі не опублікували.
Водночас, моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що літак ДРЛО А-50У не повернувся в Мачулищі після зльоту: "Пропаганда бреше про обліт кордонів і супровід ним борту Лукашенка".
Дослівно Гаюн: "Удень пропагандисти стверджували, що літак ДРЛО А-50У вже почав вирішувати завдання на бойовому чергуванні.
Зокрема, МО РБ повідомило, що "А-50 відповідно до плану в супроводі інших літаків здійснив обліт державного кордону Республіки Білорусь".
Літак ДРЛО А-50У дійсно злетів з аеродрому Мачулищі ще об 11:35 (за київським часом). Пропагандистські ресурси показували кадри зльоту літака, але... досі не показали кадрів його посадки. Хоча зазвичай ДРЛО перебуває в повітрі в середньому по 2,5-3 години за одну польотну зміну.
Далі більше, пресслужба Лукашенка взагалі написала: "А-50 - успішно зустрів, супроводив і забезпечив спільно з групою винищувачів безпеку борту номер 1 під час посадки!" і показало відео, яке було знято з винищувача супроводу під час вильоту А-50У до РФ, до того, як літак Лукашенка взагалі перетнув кордон із РБ".
Деталі: Крім того, борт Лукашенка приземлився в MSQ о 17:19, тобто через 6 годин після зльоту А-50У. Цей літак не міг супроводжувати Лукашенка, оскільки в середньому ДРЛО літає до 3-х годин.
Раніше в моніторинговій групі повідомили, що літак А-50 полетів на 325-й авіаційний ремонтний завод, який розташований у Таганрозі, і залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хвилин після зльоту.
Що цьому передувало:
- 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
- Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
- Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
- Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.