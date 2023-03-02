У Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує

Пул самопроголошеного президента Білорусі продовжує стверджувати, що з літаком А-50 все в порядку і той навіть супроводив літак Олександра Лукашенка, хоча моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн", Telegram-канал самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка "Пул Первого"

Деталі: У Лукашенка намагаються переконати, що з російським радіолокаційним літаком А-50 все в порядку.

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Зокрема, там навіть опублікували відео нібито російський літак патрулює повітряний простір Білорусі і заявили, що літак зустрів борт маріонетки російського диктатора Лукашенка, який повертається з Китаю.

Відео "зустрічі" А-50 з бортом Лукашенка у Білорусі не опублікували.

Водночас, моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що літак ДРЛО А-50У не повернувся в Мачулищі після зльоту: "Пропаганда бреше про обліт кордонів і супровід ним борту Лукашенка".

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Дослівно Гаюн: "Удень пропагандисти стверджували, що літак ДРЛО А-50У вже почав вирішувати завдання на бойовому чергуванні.

Зокрема, МО РБ повідомило, що "А-50 відповідно до плану в супроводі інших літаків здійснив обліт державного кордону Республіки Білорусь".

Літак ДРЛО А-50У дійсно злетів з аеродрому Мачулищі ще об 11:35 (за київським часом). Пропагандистські ресурси показували кадри зльоту літака, але... досі не показали кадрів його посадки. Хоча зазвичай ДРЛО перебуває в повітрі в середньому по 2,5-3 години за одну польотну зміну.

Далі більше, пресслужба Лукашенка взагалі написала: "А-50 - успішно зустрів, супроводив і забезпечив спільно з групою винищувачів безпеку борту номер 1 під час посадки!" і показало відео, яке було знято з винищувача супроводу під час вильоту А-50У до РФ, до того, як літак Лукашенка взагалі перетнув кордон із РБ".

Деталі: Крім того, борт Лукашенка приземлився в MSQ о 17:19, тобто через 6 годин після зльоту А-50У. Цей літак не міг супроводжувати Лукашенка, оскільки в середньому ДРЛО літає до 3-х годин.

Раніше в моніторинговій групі повідомили, що літак А-50 полетів на 325-й авіаційний ремонтний завод, який розташований у Таганрозі, і залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хвилин після зльоту.

Що цьому передувало: