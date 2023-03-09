Кулеба про нічну атаку РФ: Жодної військової мети, просто російське варварство

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав масований удар по Україні 9 березня "звичайним російським варварством", яке не має військової мети.

Джерело: Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Протягом ночі Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, що призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури. Ніякої військової мети, просто російське варварство"

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Деталі: Кулеба запевнив, що настане день, коли президент країни-агресора Володимир Путін та його оточення будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом.

Що цьому передувало:

Уночі 9 березня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Вранці головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

П'ятеро людей загинули у Львівській області. Внаслідок ракетного удару по Києву постраждало троє осіб.

5 ракет росіяни випустили по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Запорізькій області. В Івано-Франківській області російська ракета влучила в енергетичний об’єкт.