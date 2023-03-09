Кулеба про нічну атаку РФ: Жодної військової мети, просто російське варварство

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав масований удар по Україні 9 березня "звичайним російським варварством", яке не має військової мети.

Джерело: Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Протягом ночі Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, що призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури. Ніякої військової мети, просто російське варварство"

Деталі: Кулеба запевнив, що настане день, коли президент країни-агресора Володимир Путін та його оточення будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом.

Що цьому передувало: