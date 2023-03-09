На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян

П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, Золочівський міський голова Ігор Гриньків в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Козицького: "У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.



На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок".

Реклама:

Оновлено: О 9:20 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти. Рятувальники під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

Фото дСНС

Деталі: Голова ОВА зазначив, що в момент падіння ракети загиблі перебували у себе вдома.

Фото ДСНС

За словами Козицького, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

ВІДЕО ДНЯ

фото ДСНС

Золочівський міський голова Ігор Гриньків повідомив, що трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця.

Фото ДСНС

Пряма мова Гриньківа: "Ракета впала на 2 житлові будинки. Вщент знесені будинки, вщент знищені. З 4 ранку працюють рятувальники, мешканці, поліція. Недавно знайшли тіла 4 загиблих. П’ятого мешканця шукають ще зараз рятувальники під завалами".

Чотири людини загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Відео з Telegram Козицького pic.twitter.com/BrhUcoa7sM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023

Передісторія: