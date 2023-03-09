На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян
П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.
Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, Золочівський міський голова Ігор Гриньків в ефірі національного марафону новин
Пряма мова Козицького: "У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.
На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок".
Оновлено: О 9:20 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти. Рятувальники під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.
Деталі: Голова ОВА зазначив, що в момент падіння ракети загиблі перебували у себе вдома.
За словами Козицького, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
Золочівський міський голова Ігор Гриньків повідомив, що трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця.
Пряма мова Гриньківа: "Ракета впала на 2 житлові будинки. Вщент знесені будинки, вщент знищені. З 4 ранку працюють рятувальники, мешканці, поліція. Недавно знайшли тіла 4 загиблих. П’ятого мешканця шукають ще зараз рятувальники під завалами".
Чотири людини загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Відео з Telegram Козицького pic.twitter.com/BrhUcoa7sM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023
Передісторія:
- Уночі 9 березня оголосили повітряну тривогу по всій Україні.
- В Одеській області під час ракетного обстрілу було влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області працювала ППО. У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі. На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені. По Харкову та області армія РФ завдала близько 15 ударів.
- Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.
- Головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.