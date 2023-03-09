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На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 09:25
На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян
Наслідки російського удару по Львівщині. Фото ДСНС

П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, Золочівський міський голова Ігор Гриньків в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Козицького: "У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.

На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок". 

Оновлено: О 9:20 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти. Рятувальники під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.  

 
Фото дСНС

Деталі: Голова ОВА зазначив, що в момент падіння ракети загиблі перебували у себе вдома.

 
Фото ДСНС 

За словами Козицького, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. 

 
фото ДСНС

Золочівський міський голова Ігор Гриньків повідомив, що трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС

Пряма мова Гриньківа: "Ракета впала на 2 житлові будинки. Вщент знесені будинки, вщент знищені. З 4 ранку працюють рятувальники, мешканці, поліція. Недавно знайшли тіла 4 загиблих. П’ятого мешканця шукають ще зараз рятувальники під завалами".

Передісторія: 

Теми: Львівщинавійнажертви
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