Росіяни на Івано-Франківщині поцілили в енергооб’єкт – голова ОВА
Четвер, 9 березня 2023, 10:06
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в енергетичний об’єкт.
Джерело: відеозвернення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук у Telegram
Пряма мова Онищук: "Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Маємо ракетні влучання і в нашій області на енергетичному об’єкті".
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Деталі: Інших подробиць голова ОВА не надала. Водночас вона зазначила, що, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Передісторія:
- Уночі 9 березня оголосили повітряну тривогу по всій Україні.
- В Одеській області під час ракетного обстрілу було влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області працювала ППО. У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі. На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені. По Харкову та області армія РФ завдала близько 15 ударів.
- У Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня п'ятеро людей загинули.
- Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.
- Головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
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