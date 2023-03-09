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Росіяни на Івано-Франківщині поцілили в енергооб’єкт – голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 11:06
Росіяни на Івано-Франківщині поцілили в енергооб’єкт – голова ОВА
Запуск ракети. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

В Івано-Франківській області російська ракета влучила в енергетичний об’єкт.

Джерело: відеозвернення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук у Telegram

Пряма мова Онищук: "Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Маємо ракетні влучання і в нашій області на енергетичному об’єкті".

Деталі: Інших подробиць голова ОВА не надала. Водночас вона зазначила, що, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Передісторія: 

Теми: Івано-Франківська областьвійнаенергетика
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