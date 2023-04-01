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Прокуратура просить відправити митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт

Валентина РоманенкоСубота, 1 квітня 2023, 14:04
Прокуратура просить відправити митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт
фото СБУ

Прокурори подали клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі і запереченні збройної агресії РФ митрополита Павла.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Запобіжний захід 1 квітня обирає Шевченківський районний суд Києва.

Що передувало: 1 квітня стало відомо, що Служба безпеки проводить в обшуки вдома у митрополита Павла (в миру - Петро Лебідь) Йому було вручено підозру за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436 п.2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Лебідя доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Він заявив, що "ніколи не був на боці агресії".

СБУ натомість оприлюднила докази на спростування його слів.

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Теми: УПЦ МПСБУ
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