Суд у справі намісника Лаври Павла перенесли – заявив, що погано себе почуває

Судове засідання за участі намісника Лаври митрополита Павла Лебедя перенесли на понеділок.

Джерело: УП

Деталі: Відклали судове засідання на понеділок на 9.00.

Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру".

Лебедя захищає адвокат Микита Чекман.

Лебідь та його захисники також просили надати диск із записами розмов для ознайомлення та викликати на допит до суду потерпілих Клоса та Романчука. Лебідь сказав, що останні є представниками ПЦУ і він ніколи з ними не спілкувався. Суд відмовив. Потім вони знову заявили відвід судді, їм відмовили. Тоді митрополит Павло заявив про погане самопочуття.

Нагадаємо:

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Суд відбувся після обшуків у Павла вдома.

Його підозрюють у "порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

Спецслужба також оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.

Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.

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