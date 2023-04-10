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Окупанти у Бахмуті перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі – Сирський

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 09:24
Окупанти у Бахмуті перейшли до сирійської тактики випаленої землі – Сирський
Олександр Сирський. Фото з Telegram

Російські загарбники у Бахмуті почали застосовувати тактику випаленої землі, ситуація у місті складна, але контрольована, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: медійний майданчик Сил оборони та безпеки України Military Media Center

Пряма мова Сирського: "Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована".

Деталі: Сирський підкреслив, що українські воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Командувач наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

Повідомляється, що Сирський 9 квітня відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Він заслухав командирів військових частин, а також на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

Теми: Бахмутвійна
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