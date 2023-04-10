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Оккупанты в Бахмуте перешли к "сирийской" тактике выжженной земли – Сырский

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 09:24
Оккупанты в Бахмуте перешли к сирийской тактике выжженной земли – Сырский
Александр Сырский. Фото из Telegram

Российские захватчики в Бахмуте начали применять тактику выжженной земли, ситуация в городе сложная, но контролируемая, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Источник: медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center

Прямая речь Сырского: "Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая".

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Детали: Сырский подчеркнул, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Командующий отметил, что бои имеют жесткий характер с обеих сторон.

Сообщается, что Сырский 9 апреля посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Он заслушал командиров воинских частей, а также на месте принял оперативные решения и поставил задачи.

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Темы: Бахмутвойна
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