Оккупанты в Бахмуте перешли к "сирийской" тактике выжженной земли – Сырский

Российские захватчики в Бахмуте начали применять тактику выжженной земли, ситуация в городе сложная, но контролируемая, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Источник: медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center

Прямая речь Сырского: "Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая".

Реклама:

Детали: Сырский подчеркнул, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Командующий отметил, что бои имеют жесткий характер с обеих сторон.

Сообщается, что Сырский 9 апреля посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Он заслушал командиров воинских частей, а также на месте принял оперативные решения и поставил задачи.