Україна створює міжнародну коаліцію, щоб повернути з РФ українських дітей-сиріт

Україна має намір сформувати міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, яких утримує, або вивезла Росія.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке наводить слова віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова Верещук: "У цій справі (поверненні дітей-сиріт – ред.) нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші.

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Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти".

Деталі: Верещук нагадала, що Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.

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