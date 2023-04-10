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Україна створює міжнародну коаліцію, щоб повернути з РФ українських дітей-сиріт

Олександр ШумілінПонеділок, 10 квітня 2023, 10:34
Україна створює міжнародну коаліцію, щоб повернути з РФ українських дітей-сиріт
Фото із відкритих джерел

Україна має намір сформувати міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, яких утримує, або вивезла Росія.  

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке наводить слова віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова Верещук: "У цій справі (поверненні дітей-сиріт – ред.) нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші.

Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти".

Деталі: Верещук нагадала, що Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.

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Теми: РосіяУкраїнадіти
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