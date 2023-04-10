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Украина создает международную коалицию, чтобы вернуть из РФ украинских детей-сирот

Александр ШумилинПонедельник, 10 апреля 2023, 10:34
Украина создает международную коалицию, чтобы вернуть из РФ украинских детей-сирот
Фото из открытых источников

Украина намерена сформировать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот, которых удерживает, или вывезла Россия. 

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, которое приводит слова вице-премьер-министра Ирины Верещук в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь Верещук: "В этом деле (возвращении детей-сирот - ред.) нам очень важна помощь мирового сообщества. Сейчас уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий и другие.

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Также должен быть посредник. Им может быть кто угодно: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и тому подобное. Надеюсь, что вскоре такая платформа начнет действовать".

Детали: Верещук напомнила, что Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

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Темы: РосcияУкраинадети
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