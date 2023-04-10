На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ
У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви кам’янчан.
Джерело: Суспільне з посиланням на одну з організаторок акції Аллу Чепелюк
Пряма мова Чепелюк: "Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян (УПЦ МП – ред.). Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція".
Деталі: За словами мешканки, близько 200 парафіян УПЦ (МП) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ.
У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви ні комісію, ні кам’янчан. Відео Суспільного pic.twitter.com/AnPltlKZgY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2023
Документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ (МП) до ПЦУ ще готують. За словами Чепелюк, їх повезуть в ОВА на цьому тижні.
Передісторія:
- 8 квітня місцеві мешканці проголосували за перехід храму у Кам'янці-Подільському з УПЦ МП до ПЦУ. Люди вимагали допуску ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію, а також, щоб їм надали ключі від собору.
- 9 квітня у Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля собору Олександра Невського сталися сутички, прихильники ПЦУ почали розгортати намети.