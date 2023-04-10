Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 12:53
На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ
Фото suspilne.media

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви кам’янчан.  

Джерело: Суспільне з посиланням на одну з організаторок акції Аллу Чепелюк

Пряма мова Чепелюк: "Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян (УПЦ МП – ред.). Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція".

Реклама:

Деталі: За словами мешканки, близько 200 парафіян УПЦ (МП) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ.

Документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ (МП) до ПЦУ ще готують. За словами Чепелюк, їх повезуть в ОВА на цьому тижні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 квітня місцеві мешканці проголосували за перехід храму у Кам'янці-Подільському з УПЦ МП до ПЦУ. Люди вимагали допуску ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію, а також, щоб їм надали ключі від собору.
  • 9 квітня у Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля собору Олександра Невського сталися сутички, прихильники ПЦУ почали розгортати намети.

Теми: ХмельниччинаУПЦ МПцеркваПравославна Церква України
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Хмельниччина
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: