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На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 12:53
На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ
Фото suspilne.media

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви кам’янчан.  

Джерело: Суспільне з посиланням на одну з організаторок акції Аллу Чепелюк

Пряма мова Чепелюк: "Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян (УПЦ МП – ред.). Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція".

Деталі: За словами мешканки, близько 200 парафіян УПЦ (МП) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ.

Документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ (МП) до ПЦУ ще готують. За словами Чепелюк, їх повезуть в ОВА на цьому тижні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 квітня місцеві мешканці проголосували за перехід храму у Кам'янці-Подільському з УПЦ МП до ПЦУ. Люди вимагали допуску ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію, а також, щоб їм надали ключі від собору.
  • 9 квітня у Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля собору Олександра Невського сталися сутички, прихильники ПЦУ почали розгортати намети.

Теми: ХмельниччинаУПЦ МПцеркваПравославна Церква України
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