На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви кам’янчан.

Джерело: Суспільне з посиланням на одну з організаторок акції Аллу Чепелюк

Пряма мова Чепелюк: "Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян (УПЦ МП – ред.). Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція".

Деталі: За словами мешканки, близько 200 парафіян УПЦ (МП) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ.

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви ні комісію, ні кам’янчан. Відео Суспільного pic.twitter.com/AnPltlKZgY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2023

Документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ (МП) до ПЦУ ще готують. За словами Чепелюк, їх повезуть в ОВА на цьому тижні.

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