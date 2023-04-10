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В Хмельницкой области верующие УПЦ МП третьи сутки не пускают в храм комиссию и верующих ПЦУ

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 12:53
В Хмельницкой области верующие УПЦ МП третьи сутки не пускают в храм комиссию и верующих ПЦУ
Фото suspilne.media

В Каменце-Подольском Хмельницкой области третий день подряд жители собираются возле собора Александра Невского – люди требуют перехода храма в ПЦУ, но верующие УПЦ МП не пускают в церковь каменчан.

Источник: Суспільне со ссылкой на одну из организаторов акции Аллу Чепелюк

Прямая речь Чепелюк: "Были небольшие стычки, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход общины к ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан (УПЦ МП – ред.). Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция".

Детали: По словам жительницы, около 200 прихожан УПЦ (МП) стоят на входе в храм с украинским флагом, поют молитв, крестным ходом обходят собор и не впускают внутрь каменчан, которые требуют перехода собора Александра Невского к ПЦУ.

Документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ (МП) в ПЦУ еще готовят. По словам Чепелюк, их повезут в ОВА на этой неделе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 апреля местные жители проголосовали за переход храма в Каменце-Подольском из УПЦ МП в ПЦУ. Люди требовали допуска ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию, а также, чтобы им предоставили ключи от собора.
  • 9 апреля в Каменце-Подольском Хмельницкой области возле собора Александра Невского произошли стычки, сторонники ПЦУ начали разворачивать палатки.

Темы: ХмельнитчинаУПЦ МПцерковьПравославная Церковь Украины
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