В Хмельницкой области верующие УПЦ МП третьи сутки не пускают в храм комиссию и верующих ПЦУ

В Каменце-Подольском Хмельницкой области третий день подряд жители собираются возле собора Александра Невского – люди требуют перехода храма в ПЦУ, но верующие УПЦ МП не пускают в церковь каменчан.

Источник: Суспільне со ссылкой на одну из организаторов акции Аллу Чепелюк

Прямая речь Чепелюк: "Были небольшие стычки, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход общины к ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан (УПЦ МП – ред.). Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция".

Детали: По словам жительницы, около 200 прихожан УПЦ (МП) стоят на входе в храм с украинским флагом, поют молитв, крестным ходом обходят собор и не впускают внутрь каменчан, которые требуют перехода собора Александра Невского к ПЦУ.

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського – люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни УПЦ МП не пускають до церкви ні комісію, ні кам’янчан. Відео Суспільного pic.twitter.com/AnPltlKZgY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2023

Документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ (МП) в ПЦУ еще готовят. По словам Чепелюк, их повезут в ОВА на этой неделе.

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