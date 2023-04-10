Україна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу".

Деталі: За словами Єрмака, "це був непростий обмін". Керівник ОП висловив подяку всій команді, яка над ним працювала, і Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими зокрема.

Окремо координаційний штаб повідомляє, що згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

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Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.

Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. Це було зроблено на підтвердження української пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій.

Дослівно: "Нагадаємо, що 24 березня українська сторона вже репатріювала п’ятьох транспортабельних важкопоранених російських окупантів. Проте в місцях утримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях зараз перебуває значно більше поранених військовополонених, яких держава-окупант згідно з Женевськими конвенціями має негайно повернути без попередніх умов".