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Украина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 16:37
Украина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников
фото из ТГ Ермака

Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь".

Детали: По словам Ермака, "это был непростой обмен". Руководитель ОП выразил благодарность всей команде, которая над ним работала, и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными в частности.

 

Отдельно координационный штаб сообщает, что согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны.

Кроме того, в Рамадан - священный месяц для всех мусульман - Украина передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение украинского предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям.

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Дословно: "Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий".

Темы: пленныевойна
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