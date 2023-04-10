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Украина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 16:37
Украина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников
фото из ТГ Ермака

Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

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Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь".

Детали: По словам Ермака, "это был непростой обмен". Руководитель ОП выразил благодарность всей команде, которая над ним работала, и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными в частности.

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Отдельно координационный штаб сообщает, что согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны.

Кроме того, в Рамадан - священный месяц для всех мусульман - Украина передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение украинского предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям.

Дословно: "Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий".

Темы: пленныевойна
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