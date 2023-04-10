З російського полону звільнили захисницю "Азовсталі" з позивним "Нава"
Понеділок, 10 квітня 2023, 18:32
Серед звільнених з російського полону українців також захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".
Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, "Радіо "Свобода", амбасадор Apple Pay в зоні проведення ООС"Орест" у Twitter
Моя Нава ❤ pic.twitter.com/YPkebt6EerРеклама:— Орест (@kztsky) April 10, 2023
Деталі: З російського вторгнення жінка мобілізувалася в полк "Азов". Вже на "Азовсталь" вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, обмінявшись із ним обручками, виготовленими з фольги. За два дні чоловік загинув.
Валерія після виходу з заводу потрапила в полон, а свекруха боролася за повернення її додому.
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Що було раніше: 10 квітня Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників.