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З російського полону звільнили захисницю "Азовсталі" з позивним "Нава"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 квітня 2023, 18:32
З російського полону звільнили захисницю Азовсталі з позивним Нава
ФОТО З ТГ ЄРМАКА

Серед звільнених з російського полону українців також захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, "Радіо "Свобода", амбасадор Apple Pay в зоні проведення ООС"Орест" у Twitter

Деталі: З російського вторгнення жінка мобілізувалася в полк "Азов". Вже на "Азовсталь" вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, обмінявшись із ним обручками, виготовленими з фольги. За два дні чоловік загинув.

 
Єдиний портрет з чоловіком, написаний з фото

Валерія після виходу з заводу потрапила в полон, а свекруха боролася за повернення її додому.

Що було раніше: 10 квітня Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників.

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Теми: полоненіУкраїнаРосіявійна
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