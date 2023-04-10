Из российского плена освободили защитницу "Азовстали" с позывным "Нава"

Среди освобожденных из российского плена украинцев также защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко с позывным "Нава".

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, "Радіо "Свобода", амбассадор Apple Pay в зоне проведения ООС "Орест" в Twitter

Детали: С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.

Единственный портрет с мужем, написанный с фото

С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.

ВИДЕО ДНЯ

Валерия после выхода с завода попала в плен, а свекровь боролась за возвращение ее домой.

Что предшествовало: 10 апреля Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников.