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Из российского плена освободили защитницу "Азовстали" с позывным "Нава"

Станислав ПогориловПонедельник, 10 апреля 2023, 18:32
Из российского плена освободили защитницу Азовстали с позывным Нава
ФОТО ИЗ ТГ ЕРМАКА

Среди освобожденных из российского плена украинцев также защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко с позывным "Нава".

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, "Радіо "Свобода", амбассадор Apple Pay в зоне проведения ООС "Орест" в Twitter

Детали: С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.

 
Единственный портрет с мужем, написанный с фото

С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.

Валерия после выхода с завода попала в плен, а свекровь боролась за возвращение ее домой.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 10 апреля Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников.

Темы: пленныеУкраинаРосcиявойна
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