Из российского плена освободили защитницу "Азовстали" с позывным "Нава"
Среди освобожденных из российского плена украинцев также защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко с позывным "Нава".
Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, "Радіо "Свобода", амбассадор Apple Pay в зоне проведения ООС "Орест" в Twitter
Моя Нава ❤ pic.twitter.com/YPkebt6Eer— Орест (@kztsky) April 10, 2023
Детали: С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.
С российского вторжения женщина мобилизовалась в полк "Азов". Уже на "Азовсталь" вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, обменявшись с ним кольцами, изготовленными из фольги. Через два дня муж погиб.
Валерия после выхода с завода попала в плен, а свекровь боролась за возвращение ее домой.
Что предшествовало: 10 апреля Украина вернула из российского плена еще сотню своих защитников.