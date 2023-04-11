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Білий дім наразі не знає, хто "злив" секретні документи

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 00:57
Білий дім наразі не знає, хто злив секретні документи
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: ЄП

В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.

Джерело: заява координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу у Білому домі

Пряма мова: "Ми не знаємо, що у цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати".

Деталі: Кірбі уточнив, що після перевірки стане відомо, яка частина опублікованих документів – підроблена, а яка – дійсна.  

Посадовець також повідомив, що Джо Байдена про інцидент вперше поінформували наприкінці минулого тижня.

"Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", – розповів Кірбі.

Він зазначив, що через витік документів офіційні особи США "за останні кілька днів підтримували зв’язок із відповідними союзниками та партнерами на дуже високому рівні". 

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Теми: СШАБайденРосія
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