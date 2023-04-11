Білий дім наразі не знає, хто "злив" секретні документи
В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.
Джерело: заява координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу у Білому домі
Пряма мова: "Ми не знаємо, що у цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати".
Деталі: Кірбі уточнив, що після перевірки стане відомо, яка частина опублікованих документів – підроблена, а яка – дійсна.
Посадовець також повідомив, що Джо Байдена про інцидент вперше поінформували наприкінці минулого тижня.
"Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", – розповів Кірбі.
Він зазначив, що через витік документів офіційні особи США "за останні кілька днів підтримували зв’язок із відповідними союзниками та партнерами на дуже високому рівні".
Що цьому передувало:
- Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.
- Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.
- Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.