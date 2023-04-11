Белый дом пока не знает, кто "слил" секретные документы
В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.
Источник: заявление координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге в Белом доме
Прямая речь: "Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать".
Детали: Кирби уточнил, что после проверки станет известно, какая часть опубликованных документов – поддельная, а какая – действительная.
Чиновник также сообщил, что Джо Байдена об инциденте впервые проинформировали в конце прошлой недели.
"Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности в течение всех выходных", – рассказал Кирби.
Он отметил, что из-за утечки документов официальные лица США "за последние несколько дней поддерживали связь с соответствующими союзниками и партнерами на очень высоком уровне".
Что этому предшествовало:
- Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.
- Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.
- Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.