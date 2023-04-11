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Белый дом пока не знает, кто "слил" секретные документы

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 00:57
Белый дом пока не знает, кто слил секретные документы
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.

Источник: заявление координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге в Белом доме

Прямая речь: "Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать".

Детали: Кирби уточнил, что после проверки станет известно, какая часть опубликованных документов – поддельная, а какая – действительная. 

Чиновник также сообщил, что Джо Байдена об инциденте впервые проинформировали в конце прошлой недели.

"Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности в течение всех выходных", – рассказал Кирби.

Он отметил, что из-за утечки документов официальные лица США "за последние несколько дней поддерживали связь с соответствующими союзниками и партнерами на очень высоком уровне".

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Что этому предшествовало:

  • Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.
  • Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.
  • Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Темы: СШАБайденРосcия
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