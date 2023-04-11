Белый дом пока не знает, кто "слил" секретные документы

В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.

Источник: заявление координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге в Белом доме

Прямая речь: "Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать".

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Детали: Кирби уточнил, что после проверки станет известно, какая часть опубликованных документов – поддельная, а какая – действительная.

Чиновник также сообщил, что Джо Байдена об инциденте впервые проинформировали в конце прошлой недели.

"Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности в течение всех выходных", – рассказал Кирби.

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Он отметил, что из-за утечки документов официальные лица США "за последние несколько дней поддерживали связь с соответствующими союзниками и партнерами на очень высоком уровне".

Что этому предшествовало: