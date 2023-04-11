Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна має чим здивувати військові кораблі РФ – Резніков

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 01:41
Україна має чим здивувати військові кораблі РФ – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Росія не знає всіх нюансів затоплення ракетного крейсера "Москва", завдяки цьому Україна може зробити новий "сюрприз" для російських кораблів у Чорному морі.

Джерело: спільний брифінг міністра оборони України Олексія Резнікова та в.о. міністра оборони Данії Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa"

Пряма мова Резнікова: "Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це (затоплення крейсера "Москва" – ред.) відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити.

Є деякі нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію".

Читайте також: Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту

Нагадаємо: Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників. 

Теми: корабліРосіяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
кораблі
Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників
Біля берегів Туреччини затонуло судно, що прямувало в Україну: є зниклі безвісти
Судно з українцями намагалось вивезти із Сербії 12 тисяч літрів нафти
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: