Україна має чим здивувати військові кораблі РФ – Резніков

Росія не знає всіх нюансів затоплення ракетного крейсера "Москва", завдяки цьому Україна може зробити новий "сюрприз" для російських кораблів у Чорному морі.

Джерело: спільний брифінг міністра оборони України Олексія Резнікова та в.о. міністра оборони Данії Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa"

Пряма мова Резнікова: "Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це (затоплення крейсера "Москва" – ред.) відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити.

Є деякі нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію".

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Нагадаємо: Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників.