Украине есть чем удивить военные корабли РФ – Резников

Россия не знает всех нюансов затопления ракетного крейсера "Москва", благодаря этому Украина может сделать новый "сюрприз" для российских кораблей в Черном море.

Источник: совместный брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова и и. о. министра обороны Дании Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa"

Прямая речь Резникова: "Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера "Москва" – ред.) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть.

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Есть некоторые нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю".

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Напомним: Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.