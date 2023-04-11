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Під Бахмутом загинув український велогонщик Костянтин Денека

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 04:56
Під Бахмутом загинув український велогонщик Костянтин Денека
Костянтин Денека. Фото з Facebook Leader Citron Team

У боях за Бахмут загинув український велогонщик Костянтин Денека, йому було 40 років.

Джерело: комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Денека служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки МОУ.

Спортсмен загинув 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення. 12 березня йому виповнилося 40 років.

"Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту. Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання. У вересні Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста", – йдеться у повідомленні.

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Теми: Бахмутвійна
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