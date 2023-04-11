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Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 04:56
Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека
Константин Денека. Фото из Leader Citron Team

В боях за Бахмут погиб украинский велогонщик Константин Денека, ему было 40 лет.

Источник: комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта в Facebook

Детали: Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ.

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Спортсмен погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта ему исполнилось 40 лет.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", – говорится в сообщении.

Темы: Бахмутвойна
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