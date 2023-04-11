Витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками – ЗМІ

Американські високопосадовці намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених союзників з Європи, Близького Сходу і Києва після витоку секретної інформації про війну в Україні та інші глобальні проблеми.

Джерело: Politico з посиланням на чотири джерела

Деталі: Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці Держдепу, Пентагону та американської розвідки зв'язалися зі своїми іноземними колегами, щоби заспокоїти їх.

Одне з джерел видання розповіло, що члени "П'яти очей" – розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії – звернулися до Вашингтону з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР. Наразі відповіді вони не отримали.

Тим часом офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві, пише видання, запитували Вашингтон про те, як інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж та чи вживає адміністрація Байдена заходи, щоби у майбутньому не було витоків розвідувальних даних.

Станом на ранок 10 квітня американські офіційні особи повідомили союзникам, що адміністрація президента США проводить розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти повний обсяг витоку, повідомили Politico європейські чиновники.

Україна вже давно занепокоєна тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, потрапляє у відкритий доступ, пише видання.

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"Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки", – сказав один з європейських чиновників.

"Ця історія призвела до кризи у відносинах США з їхніми союзниками, порушуючи питання про те, як Вашингтон виправлятиме те, що офіційні особи в усьому світі вважають одним з найбільших публічних провалів американської розвідки відтоді, як WikiLeaks опублікував мільйони чутливих документів з 2006 по 2021 рік", – відзначає Politico.

"Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірної інформації, яка була просто викладена в соціальні мережі, а не як файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів", – розповів колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією.

Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що лише на найвищому рівні уряду США обговорюють, як впоратися з витоком інформації. Навіть ті високопосадовці, які працюють над політикою щодо України, Росії та країн, згаданих у документах, станом на 9 квітня не знали, як адміністрація президента реагуватиме на витік.

"Я не маю жодного уявлення про план. Я сам хотів би знати, як ми будемо діяти", – сказав інший високопоставлений американський чиновник.

Водночас, відзначає видання, високопоставлений український парламентар заявив, що витік "не розглядається тут як велика проблема".

Втім, за словами одного з європейських чиновників, витік інформації викликав обурення серед посадовців у вищих ешелонах національної безпеки України.

"Хоча документи датовані і, ймовірно, не мають безпосереднього впливу на бойові дії, публікація інформації була сприйнята всередині країни як ганьба і потенційна довгострокова проблема для українського військового командування", – пише Politico.

Що цьому передувало: