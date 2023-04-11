Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками – СМИ

Американские чиновники пытаются успокоить разочарованных и смущенных союзников из Европы, Ближнего Востока и Киева после утечки секретной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах.

Источник: Politico со ссылкой на четыре источника

Детали: После того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, чиновники Госдепа, Пентагона и американской разведки связались со своими иностранными коллегами, чтобы успокоить их.

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Один из источников издания рассказал, что члены "Пяти глаз" – разведывательного союза США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии – обратились в Вашингтон с просьбой о брифингах. Запросы были направлены отдельно в Офис директора Национальной разведки, ЦРУ и ФБР. Пока ответа они не получили.

Тем временем официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, пишет издание, спрашивали Вашингтон о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей и принимает ли администрация Байдена меры, чтобы в будущем не было утечек разведывательных данных.

По состоянию на утро 10 апреля американские официальные лица сообщили союзникам, что администрация президента США проводит расследование и что они все еще пытаются понять полный объем утечки, сообщили Politico европейские чиновники.

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Украина уже давно обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ, пишет издание.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки", – сказал один из европейских чиновников.

"Эта история привела к кризису в отношениях США с их союзниками, поднимая вопрос о том, как Вашингтон будет исправлять то, что официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов американской разведки с тех пор, как WikiLeaks опубликовал миллионы чувствительных документов с 2006 по 2021 год", – отмечает Politico.

"Способ утечки и содержание очень необычны. Я не могу припомнить времен, когда была бы такая утечка и такой широкий спектр достоверной информации, которая была просто выложена в социальные сети, а не как файлы Сноудена, которые изначально были проанализированы группой журналистов", – рассказал бывший аналитик американской разведки, который занимался Россией.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что только на самом высоком уровне правительства США обсуждают, как справиться с утечкой информации. Даже те чиновники, которые работают над политикой в отношении Украины, России и стран, упомянутых в документах, по состоянию на 9 апреля не знали, как администрация президента будет реагировать на утечку.

"Я не имею никакого представления о плане. Я сам хотел бы знать, как мы будем действовать", – сказал другой высокопоставленный американский чиновник.

В то же время, отмечает издание, высокопоставленный украинский парламентарий заявил, что утечка "не рассматривается здесь как большая проблема".

Впрочем, по словам одного из европейских чиновников, утечка информации вызвала возмущение среди чиновников в высших эшелонах национальной безопасности Украины.

"Хотя документы датированы и, вероятно, не имеют непосредственного влияния на боевые действия, публикация информации была воспринята внутри страны как позор и потенциальная долгосрочная проблема для украинского военного командования", – пишет Politico.

Что этому предшествовало: