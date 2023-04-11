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Кремль продовжує підривати репутацію Пригожина – ISW

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 07:47
Кремль продовжує підривати репутацію Пригожина – ISW
ЗАСНОВНИК "ПВК ВАГНЕР" ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ РФ прямо відреагувало на заяви Євгена Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Радбезі ООН, що стало першою офіційною відповіддю російської держустанови на критику засновника ПВК "Вагнер". Таким чином, Кремль продовжує підривати репутацію Пригожина, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Зазначається, що 7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці. Він заявив, що російське МЗС "абсолютно нічого не робить" і що сили "Вагнера" стикаються з "величезними труднощами" при взаємодії з міністерством та іншими державними установами в регіоні.

Як відзначають в інституті, 9 квітня МЗС відреагувало на критику Пригожина. У міністерстві повідомили, що готові співпрацювати з російськими компаніями і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а також, що низка майбутніх заходів під час головування Росії в Радбезі ООН буде присвячена африканським питанням.

Після заяви МЗС Пригожин опублікував список з 15 питань, які, на його думку, потребують термінового обговорення в РБ ООН, більшість з яких стосуються підтримки дій Росії в Україні та Африці.

"Атака російського МЗС на Пригожина є продовженням зусиль Кремля з дискредитації та підриву репутації Пригожина. МЗС, інші російські урядові установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською або політичною підтримкою.

Пригожин, ймовірно, критикував порядок денний МЗС Росії в Радбезі ООН, намагаючись зобразити себе здібним державним діячем, здатним впливати на зовнішню політику, і заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти", – йдеться у звіті ISW.

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В інституті додали, що "Пригожин продовжує звеличувати себе, перебільшуючи роль "вагнерівців" у війні РФ проти Україні та використовуючи свою популярність у російському націоналістичному інформаційному просторі для критики російського уряду".

Теми: ПригожинВагнерПутінООН
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