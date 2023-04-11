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Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина – ISW

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 07:47
Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина – ISW
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Министерство иностранных дел РФ прямо отреагировало на заявления Евгения Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совбезе ООН, что стало первым официальным ответом российского госучреждения на критику основателя ЧВК "Вагнер". Таким образом, Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Отмечается, что 7 апреля Пригожин раскритиковал работу МИД в Африке. Он заявил, что российский МИД "абсолютно ничего не делает" и что силы "Вагнера" сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с министерством и другими государственными учреждениями в регионе.

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Как отмечают в институте, 9 апреля МИД отреагировал на критику Пригожина. В министерстве сообщили, что готовы сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за рубежом, а также, что ряд предстоящих мероприятий во время председательства России в Совбезе ООН будет посвящен африканским вопросам.

После заявления МИД Пригожин опубликовал список из 15 вопросов, которые, по его мнению, требуют срочного обсуждения в СБ ООН, большинство из которых касаются поддержки действий России в Украине и Африке.

"Атака российского МИДа на Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации и подрыву репутации Пригожина. МИД, другие российские правительственные учреждения и филиалы Кремля, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой.

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Пригожин, вероятно, критиковал повестку дня МИД России в Совбезе ООН, пытаясь изобразить себя способным государственным деятелем, способным влиять на внешнюю политику, и заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества", – говорится в отчете ISW.

В институте добавили, что "Пригожин продолжает превозносить себя, преувеличивая роль "вагнеровцев" в войне РФ против Украины и используя свою популярность в российском националистическом информационном пространстве для критики российского правительства".

Темы: ПригожинВагнерПутинООН
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