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Розвідка Британії очікує більшої участі десантників РФ у наступальних операціях в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 09:22
Розвідка Британії очікує більшої участі десантників РФ у наступальних операціях в Україні
Російські військові. Фото РИА Новости

Передача повітряно-десантним військам РФ термобаричних систем ТОС-1А може свідчити про майбутнє зростання їхньої ролі в наступальних операціях в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві звернули увагу на повідомлення російських ЗМІ про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А повітряно-десантним військам Росії.

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Як зазначається, високоруйнівні ТОС-1А зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не були пов'язані з десантниками.

"Ця передача, ймовірно, вказує на майбутню роль повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні. Це, ймовірно, є частиною зусиль з відновлення потенціалу десантників після того, як вони зазнали значних втрат у перші дев'ять місяців війни", – йдеться в огляді.

Як повідомлялося в огляді за 7 квітня, Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію у цьому районі, досягаючи певних успіхів.

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"Російські регулярні війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі. Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири "Вагнера" і російського Міноборони призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю", – повідомлялося в огляді британської розвідувальної спільноти.

Теми: РосіявійнаУкраїнарозвідка
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