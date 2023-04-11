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Разведка Британии ожидает большего участия десантников РФ в наступательных операциях в Украине

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 09:22
Разведка Британии ожидает большего участия десантников РФ в наступательных операциях в Украине
Российские военные. Фото РИА Новости

Передача воздушно-десантным войскам РФ термобарических систем ТОС-1А может свидетельствовать о будущем росте их роли в наступательных операциях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве обратили внимание на сообщения российских СМИ о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам России.

Как отмечается, высокоразрушительные ТОС-1А обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с десантниками.

"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", – говорится в обзоре.

Как сообщалось в обзоре за 7 апреля, Россия перебросила дополнительные войска в район Бахмута и стала эффективнее использовать артиллерию в этом районе, достигая определенных успехов.

"Российские регулярные войска, вероятно, включая воздушно-десантные войска, очевидно усилили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе. Существует реальная возможность того, что на местном уровне командиры "Вагнера" и российского Минобороны приостановили свою вражду и улучшили сотрудничество", – сообщалось в обзоре британского разведывательного сообщества.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаразведка
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