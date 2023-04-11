Росіяни обстріляли церкву в Херсоні

В ніч на 11 квітня російська армія обстріляла Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Херсоні.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "Вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни".

Деталі: Мирні люди не постраждали. Протоієрей Віталій Маланій розповів, що обстріл відбувся близько другої години ночі.

Передісторія:

Раніше Херсонська ОДА повідомила, що в понеділок в результаті російських обстрілів дві людини в області дістали поранення.