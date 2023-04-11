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Росіяни обстріляли церкву в Херсоні

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 11:43
Росіяни обстріляли церкву в Херсоні
Скриншот

В ніч на 11 квітня російська армія обстріляла Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Херсоні.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "Вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни".

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Деталі: Мирні люди не постраждали. Протоієрей Віталій Маланій розповів, що обстріл відбувся близько другої години ночі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Херсонська ОДА повідомила, що в понеділок в результаті російських обстрілів дві людини в області дістали поранення.

Теми: ХерсонРосіявійна
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