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Россияне обстреляли церковь в Херсоне

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 11:43
Россияне обстреляли церковь в Херсоне
Скриншот

В ночь на 11 апреля российская армия обстреляла Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне.

Источник: сообщение Херсонской ОВА

Дословно: "Ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы. Из-за обстрела выбило окна, а также повреждена крыша и стены".

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Детали: Протоиерей Виталий Маланий рассказал, что обстрел произошел около двух часов ночи.

Предыстория:

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  • Ранее Херсонская ОГА сообщила, что в понедельник в результате российских обстрелов два человека в области получили ранения.

Темы: ХерсонРосcиявойна
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