Россияне обстреляли церковь в Херсоне
Вторник, 11 апреля 2023, 11:43
В ночь на 11 апреля российская армия обстреляла Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне.
Источник: сообщение Херсонской ОВА
Дословно: "Ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы. Из-за обстрела выбило окна, а также повреждена крыша и стены".
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Детали: Протоиерей Виталий Маланий рассказал, что обстрел произошел около двух часов ночи.
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- Ранее Херсонская ОГА сообщила, что в понедельник в результате российских обстрелов два человека в области получили ранения.