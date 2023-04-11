Россияне обстреляли церковь в Херсоне

В ночь на 11 апреля российская армия обстреляла Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне.

Источник: сообщение Херсонской ОВА

Дословно: "Ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы. Из-за обстрела выбило окна, а также повреждена крыша и стены".

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Детали: Протоиерей Виталий Маланий рассказал, что обстрел произошел около двух часов ночи.

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