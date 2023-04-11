Данілов: Рішення про контрнаступ Україна ухвалить в останній момент

Штаб головнокомандувача Збройних сил України ухвалюватиме рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у програмі новин Tagesschau німецького телеканалу ARD, цитує "Укрінформ"

Деталі: "Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти – це замало, – пояснив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща, але "дані щодо проведення тих чи інших операцій, чисельність залучених підрозділів і на якому напрямку - ця інформація є цілком секретною".

Він піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

Пряма мова: "Можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що джерело, яке спілкувалося з CNN, мало до цього якесь відношення.

Ви можете знайти це в загальнодоступних джерелах. Що стосується іншої інформації — якщо вона справді була засекреченою — то агентства Сполучених Штатів і Сполученого Королівства точно знатимуть, звідки вона надходить. І чому вона з’явилася прямо зараз".