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Данилов: Решение о контрнаступлении Украина примет в последний момент

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 15:56
Данилов: Решение о контрнаступлении Украина примет в последний момент
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Штаб главнокомандующего Вооруженных сил Украины будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе новостей Tagesschau немецкого телеканала ARD, цитирует "Укринформ"

Детали: "Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - пояснил Данилов.

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По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но "данные о проведении тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении - эта информация является совершенно секретной".

Он подверг сомнению утверждение американского вещателя CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона.

Прямая речь: "Могу сказать, что количество людей, которые знают о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что источник, который общался с CNN, имел к этому какое-то отношение.

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Вы можете найти это в общедоступных источниках. Что касается другой информации - если она действительно была засекреченной - то агентства Соединенных Штатов и Соединенного Королевства точно будут знать, откуда она поступает. И почему она появилась прямо сейчас".

Темы: контрнаступлениевойнаДанилов
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