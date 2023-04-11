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"Пороху нюхали": інструктори ССО вдосконалюють навички на передовій

Валентина РоманенкоВівторок, 11 квітня 2023, 20:11
Пороху нюхали: інструктори ССО вдосконалюють навички на передовій
ілюстративне фото ССО

Оператори навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій не лише займаються вишколом новобранців, а й беруть активну участь у спецопераціях на фронті.

Джерело: відео пресслужби ССО

Дослівно: "Крім постійного навчання та широкого спектру підготовки військовослужбовців, інструктори центру беруть участь на різних напрямках ведення бойових дій. Свої навички та вміння воїни ССО застосовують для утилізації  ворога, а потім впроваджують цей досвід в програму навчання та підготовки.

"Щоб учити чомусь людей, потрібно самому через це пройти! – пояснює інструктор ССО"".

Деталі: Сили спецоперацій продемонстрували кадри з передової.

Як уточнили УП в пресслужбі ССО, наразі триває другий з початку повномасштабного вторгнення Росії кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій.

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Окрім цього ССО постійно проводять інші різні тренінгові програми.

Теми: ССОвійна
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