Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Пороху нюхали": инструкторы ССО совершенствуют навыки на передовой

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 20:11
Пороху нюхали: инструкторы ССО совершенствуют навыки на передовой
иллюстративное фото ССО

Операторы учебно-тренировочного центра Сил специальных операций не только занимаются подготовкой новобранцев, но и активно участвуют в спецоперациях на фронте.

Источник: видео пресс-службы ССО

Дословно: "Кроме постоянного обучения и широкого спектра подготовки военнослужащих, инструкторы центра участвуют на разных направлениях ведения боевых действий. Свои навыки и умения воины ССО применяют для утилизации врага, а затем внедряют этот опыт в программу обучения и подготовки.

Реклама:

"Чтобы учить чему-то людей, нужно самому через это пройти!", - объясняет инструктор ССО"".

Детали: Силы спецопераций продемонстрировали кадры с передовой.

ВИДЕО ДНЯ

Как уточнили УП в пресс-службе ССО, сейчас проходит второй с начала полномасштабного вторжения России квалификационный курс Сил специальных операций.

Кроме этого ССО постоянно проводят другие различные тренинговые программы.

Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: