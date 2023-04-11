"Пороху нюхали": инструкторы ССО совершенствуют навыки на передовой

Операторы учебно-тренировочного центра Сил специальных операций не только занимаются подготовкой новобранцев, но и активно участвуют в спецоперациях на фронте.

Источник: видео пресс-службы ССО

Дословно: "Кроме постоянного обучения и широкого спектра подготовки военнослужащих, инструкторы центра участвуют на разных направлениях ведения боевых действий. Свои навыки и умения воины ССО применяют для утилизации врага, а затем внедряют этот опыт в программу обучения и подготовки.

"Чтобы учить чему-то людей, нужно самому через это пройти!", - объясняет инструктор ССО"".

Детали: Силы спецопераций продемонстрировали кадры с передовой.

Как уточнили УП в пресс-службе ССО, сейчас проходит второй с начала полномасштабного вторжения России квалификационный курс Сил специальных операций.

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Кроме этого ССО постоянно проводят другие различные тренинговые программы.