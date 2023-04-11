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Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 20:20
Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА
Артем Лисогор (ліворуч) та Володимир Артюх (праворуч)

Кабінет міністрів 11 квітня погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, СуспільнеChesno, Вінницька ОВА

Деталі: Уряд погодив призначення Артема Лисогори та Володимира Артюха очільниками Луганської обласної військової адміністрації та Сумської обласної державної адміністрації.

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Що цьому передувало: 

  • У січні президент звільнив з посад очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.
  • В середині березня Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Довідково: Артем Лисогор працював слідчим районного відділу Дніпропетровського міського управління МВС, інспектором відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення МВС, старшим інспектором у підрозділі охорони громадського порядку ГУМВС та очолював відділ забезпечення масових заходів цього ж підрозділу.

З 2015 був заступником командира роти у полку патрульної поліції особливого призначення "Дніпро-1". З 2016 року тимчасово виконував обов’язки заступника начальника управління Нацполіції в Житомирській області. У тому ж році призначений заступником начальника управління.

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Володимир Артюх, за інформацією сайту Вінницької ОВА, працював начальником Подільської філії державного підприємства "Український державний центр радіочастот", потім – радником голови Вінницької ОВА. 

Наразі він є заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Chesno повідомляє, що у 2020 році він балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Обраний не був.

Теми: Луганська областьСумська областьКабінет міністрів
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