Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Кабінет міністрів 11 квітня погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, Суспільне, Chesno, Вінницька ОВА

Деталі: Уряд погодив призначення Артема Лисогори та Володимира Артюха очільниками Луганської обласної військової адміністрації та Сумської обласної державної адміністрації.

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Що цьому передувало:

У січні президент звільнив з посад очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

В середині березня Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Довідково: Артем Лисогор працював слідчим районного відділу Дніпропетровського міського управління МВС, інспектором відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення МВС, старшим інспектором у підрозділі охорони громадського порядку ГУМВС та очолював відділ забезпечення масових заходів цього ж підрозділу.

З 2015 був заступником командира роти у полку патрульної поліції особливого призначення "Дніпро-1". З 2016 року тимчасово виконував обов’язки заступника начальника управління Нацполіції в Житомирській області. У тому ж році призначений заступником начальника управління.

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Володимир Артюх, за інформацією сайту Вінницької ОВА, працював начальником Подільської філії державного підприємства "Український державний центр радіочастот", потім – радником голови Вінницької ОВА.

Наразі він є заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Chesno повідомляє, що у 2020 році він балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Обраний не був.