Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 20:20
Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА
Артем Лисогор (ліворуч) та Володимир Артюх (праворуч)

Кабінет міністрів 11 квітня погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, СуспільнеChesno, Вінницька ОВА

Деталі: Уряд погодив призначення Артема Лисогори та Володимира Артюха очільниками Луганської обласної військової адміністрації та Сумської обласної державної адміністрації.

Що цьому передувало: 

  • У січні президент звільнив з посад очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.
  • В середині березня Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Довідково: Артем Лисогор працював слідчим районного відділу Дніпропетровського міського управління МВС, інспектором відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення МВС, старшим інспектором у підрозділі охорони громадського порядку ГУМВС та очолював відділ забезпечення масових заходів цього ж підрозділу.

З 2015 був заступником командира роти у полку патрульної поліції особливого призначення "Дніпро-1". З 2016 року тимчасово виконував обов’язки заступника начальника управління Нацполіції в Житомирській області. У тому ж році призначений заступником начальника управління.

Володимир Артюх, за інформацією сайту Вінницької ОВА, працював начальником Подільської філії державного підприємства "Український державний центр радіочастот", потім – радником голови Вінницької ОВА. 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі він є заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Chesno повідомляє, що у 2020 році він балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Обраний не був.

Теми: Луганська областьСумська областьКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Луганська область
У Старобільську окупанти проводять перепис житла для розселення військових – ЦНС
Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: